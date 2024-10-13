獨家報道：講足一年策唔掂 谷郵輪旅遊齋噏 藍圖欠奉乾着急

碼頭落成11載 吉舖成災 配套輸星台 本港郵輪旅遊發展落後於競爭對手新加坡、台灣等地，繼暑假期間郵輪停泊次數大落後，近日新加坡又舉行郵輪高峰會，為新一年度的行業發展早定大計。反觀本港，去年當局在《施政報告》提出檢視郵輪旅遊經濟發展及制訂行動計劃，原定今年上半年公布內容，惟新一份《施政報告》將於3天後公布，上述發展計劃仍未見蹤影。旅遊業界批評本港過去沒積極爭取郵輪抵港，須盡快推出新策略藍圖，否則競爭力會更差。當局回覆本報查詢指，會適時公布相關行動計劃。

本港旅遊重頭基建啟德郵輪碼頭耗資82億元興建，但運作11年依然恍如「死城」，早前更接連爆出吉舖迎賓、迫遷商戶等醜聞。而昨日碼頭雖有郵輪「Costa Serena」泊岸上落，但人氣依然麻麻。一般日子更加不濟，僅午飯時段有內地旅行團或附近地盤工人到碼頭內食肆用膳，或間中舉行大型活動時才稍有「人氣」。

交通不便最致命 損害觀感 新一份施政報告快將公布，但去年當局開出的「郵輪旅遊」及經濟發展的支票卻沒兌現。文化體育及旅遊局早前稱，今年派船來港的郵輪公司達30家，回復至疫情前的水平，而非本地郵輪乘客人次已達到去年全年22萬人次的水平，料全年人次按年增50%。

業界直言港府招攬郵輪公司在港設母港的力度仍不足「停滯不前」，金怡假期董事長葉慶寧表示，新加坡重視郵輪業發展，經常邀請船公司提供改善建議，最近亦舉行高峰會議，研究如何招攬船隻停泊，其公司亦獲邀參與。本港原本有尖沙咀海運碼頭的模範，啟德碼頭參照前者已能達標。但啟德碼頭最致命的是交通不便，不但港人不會前往，旅客抵港後亦難以出外，損害觀感。

啟德設母港 船公司多耍手 葉續稱，配套不足下亦使船公司在港設母港時卻步，認為鄰近地方不斷進步，本港不進則退，跨部門出力改善。對於碼頭店舖不足，他稱問題是「雞與雞蛋」，當郵輪接郵輪，日日有旅客，商家怎會放過商機，「日日咁多人使用機場，點會無人開舖？」

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，本港需主動出擊尋商機，並針對問題找解決方法。他指，不論《香港旅遊業發展藍圖2.0》，還是加強郵輪旅遊經濟發展的檢視結果和行動計劃，本港應該盡快出台措施，與鄰近地區競爭。他提到新修訂的《（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）服務貿易協議》（CEPA）下，內地郵輪旅客可憑護照和相關航程確認文件，以過境方式赴港參與全部郵輪航程，相信有助增加碼頭客量。 崔又認為，港府應改善碼頭休憩設施，例如在欣賞維港景色的天台花園引入咖啡室等，以及舉辦大型活動等，令碼頭有更多「人氣」，而在啟德體育園啟用後，應做好接駁交通，令旅客能近距離有街行。

政府：正整理意見 適時公布 文體旅局回覆本報查詢稱，已在今年6月完成《藍圖2.0》業界諮詢，舉行了27場諮詢會，會見超過110個組織，收到約1,000項建議，現正整理意見，目標於年內公布。在《藍圖2.0》諮詢時收到有關郵輪旅遊發展的意見亦會整合，以適時公布相關行動計劃。記者陳澋俊