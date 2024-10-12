撥亂反正：售武照舊 出兵免問

昨日提到，美國政府近日向台灣提供價值聲稱達5.67億美元的軍事援助，很可能只是某種形式的售後服務或套餐贈品，甚或是早前美國軍火商雷神向台方非法抬價售武的和解賠款。事實上，除了這筆所謂軍援，美方在最近幾個月已多次、分批以不同名義對台售武，次數和總額均為歷來最多。

美國對台售武大增，皆因集齊了天時、地利與人和，包括「務實台獨工作者」賴清德當選上台，無論是就職演說或「雙十」講話都句句有骨，讓大陸當局氣頂。更重要因素是美國大選臨近，可能再次上台的前總統特朗普，曾公開質疑台灣離美國太遠，離中國大陸卻極近，美軍根本難以防守，又批評台灣的企業將美國的晶片生意搶走。台方擔心特氏上台會改變對台政策，停止軍事支援，美國軍火商亦憂慮之後的生意會大減，因此趁這個空窗期頻密大手筆買賣，積穀防饑。

此外，全球最近戰火連綿，局勢不穩。俄烏戰事未止，以巴戰爭擴大，朝鮮半島及南海局勢亦兇險，相對而言台海局勢已不算高危。身陷經濟危機的大陸只會打嘴炮和軍演，現階段不想真正開戰，加大售武不會大幅增加美國及其區內盟友的風險。

再者，特朗普及其對手民主黨賀錦麗，早前分別被問到一旦大陸攻台，美軍會否協助防衞台灣，兩人都是支吾以對，未有像現任總統拜登般言語失禁，偏離美國一貫的模糊政策。若台海真的開戰，估計不論是特氏或賀氏掌政，都只會跟對烏克蘭和以色列一樣，軍火照賣，但出兵則免問，叫台灣人自己保護好自己。美國更可進一步向因兩岸開戰而受驚的日本、南韓、澳洲等出售更多軍火，大發戰爭之財，在需求上升時叫價肯定會更高。