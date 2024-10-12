自成一家：戰爭禍患 積於忽微

賴清德上台後不斷強化「兩國論」，導致台海局勢日益緊張。面對兩岸開仗的風險持續上升，台灣人究竟怎麼想呢？有官方背景的台灣智庫國防安全研究院近日公布的最新民調，有一些數據頗值得解讀。

例如民調問未來5年內大陸會不會攻打台灣，超過六成受訪者認為不可能。還有，若大陸侵犯台灣，近七成受訪的台灣民眾願意為保衞台灣而戰。香港人看到這些數字，應該覺得很熟悉。

2019年反修例風波期間，許多激進示威者被問到為何敢站出來和內地作對時，心態也是非常樂觀，聲言有大批內地高官親屬在香港擁有大量資產，與香港社會及金融體系密不可分，北京當局出於投鼠忌器的考慮，不敢出手整頓香港反對派。後來事件卻是朝着另一個方向發展。此外，眾多「黃絲」聲稱會為香港抗爭到底，甚至犧牲自己也在所不惜。不過《港區國安法》一生效，大批人就雞飛狗跳逃亡海外，淪為「兄弟乞食，各自努力」。

當年香港黃絲嚴重錯判情勢，現在台灣人看兩岸局勢會否一樣誤判呢？這要留待歷史回答。但不得不說，民進黨政府多年來的洗腦，已令許多台灣人自我催眠，削足適履地以台灣為中心。很多人夜郎自大，以為台灣對美國來說有異乎尋常的價值，堅信大陸害怕美國軍事介入而不敢武統台灣。

不過客觀而言，目前兩岸形勢已經非常嚴峻，特別是俄烏戰爭爆發之後，國際社會愈來愈擔心會爆發台海戰爭，《經濟學人》更形容台灣海峽是「地表上最危險的地方」。很多台灣人似乎生活在一個「平行時空」，對於戰爭風險的預期太過樂觀，竟然不擔憂兩岸會發生戰爭。正如古人所說，禍患常積於忽微，這種心態十分危險。