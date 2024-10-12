冰鑑春秋：美軍45分鐘馳援台灣？

台灣戰略學者蘇紫雲在訪談中表示，一旦台海發生戰事，美軍快速部署可以在45分鐘內抵達台灣，而駐紮在西太平洋的第七艦隊，可能在24至48小時內到達台灣周邊海域。他還以美軍B2「幽靈」轟炸機為例說，從關島、阿拉斯加或印度洋的迪戈加西亞基地起飛，大約3小時內就能抵達指定目標區域。因此，從空軍支援到全面的軍事介入，美國的反應速度可以在45分鐘至6小時內開始發揮作用，提供台灣迅速軍事支援。

這到底是真實狀況，還是又一個蛋頭學者的鬼扯？蘇紫雲說的話確有所本，今年7月美國國防部發布新聞稿稱，將把嘉手納基地的48架F15C/D換裝為36架更先進的F15EX，由於嘉手納基地距台灣僅640公里，換算大約45分鐘至1小時便可抵達台灣上空。蘇就是根據這個作出評論。但在現實上，所有人都知道這是根本不可能發生的事情！

理由很簡單，台海一旦發生戰爭，解放軍勢必先一步對台灣周遭海空域進行封鎖，鄰近日本的區域更是重點阻絕封鎖的地方，美軍若真的要馳援台灣，勢必立即與解放軍在此發生對抗，除非擊退解放軍，否則根本到不了台灣上空。而第七艦隊要抵達台灣勢必更久，15年前美方自己的評估就是，在確保艦隊安全的情況下，最快也要兩星期才能接近台灣海域，而這15年來解放軍突飛猛進，早已非吳下阿蒙，除非美軍一開始就打算讓第七艦隊覆滅，否則最快也要數月至半年以上，才可能對台灣給予有意義的支援。

打一個半殘的伊拉克，美軍就準備了超過5個月，還動員了6個航母戰鬥群，其他人力物資更是不計其數。台灣學者可以裝傻充楞欺騙世人，但可千萬別以為美軍也是傻瓜。