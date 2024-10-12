橫眉冷看：股票市場專收叻仔

近日中港兩地的投資市場異常熾烈，就算不是全民皆股，也幾乎到了全民講股的地步。親戚朋友聚頭，話題往往都會談到：你入市了嗎？作為時事評論人，筆者的責任是在市況最冷淡時，提醒大眾不要過分悲觀；相反，在市場紅火時，就提醒你要保持冷靜。

大家須緊記一句格言：「股市專收叻仔」，廣東話所講的「收」，含有收拾之意。還記得在2009年，金融海嘯爆發後的一年，筆者一位好友喜孜孜地告訴我，他收穫甚豐，全年正職入息約800萬元，但那還不是最大的一筆，此君買入了一隻煤炭股，投資200萬元，大半年內升到1,700萬元，淨利潤1,500萬元。這家煤炭公司長期虧損，卻在金融海嘯前後給美國投資銀行摩根士丹利看中，將該股納入MSCI指數。此舉使很多投資者誤以為該股是寶，紛紛在股價高位搶入，我的老友低買高沽，曾經大賺一筆。

這位朋友年輕時是香港高考的狀元，後來成為「補習天王」，儼然是人生勝利組，也是廣東人所謂標準的叻仔。不過，當時我便正告此君，股市專收叻仔，這隻煤炭股零盈利，卻被美資大行相中，明擺着是一個坑人的局，因此勸他賺錢後快走，不要留戀此股，即使股價回落也不要再買。可惜叻仔是不容易聽勸告的，後來該股的價格由高位18元跌至5元，我的朋友以為已經超賣，便再度入市，結果股價再跌至只剩幾毛錢。這位叻仔狀元，將原本1,000多萬元的利潤輸光，險些兒還要倒賠。

即使是最精明、最醒目的人，一樣很容易會在股壇中被坑，若然閣下自問並非狀元之才，就更加不要在投資市場輕率冒進。要知道，在金魚缸內，最叻仔的人，往往正是金融大戶最肥美的點心。