筆下風雲：港深珠有比較有傷害

昨日是重陽節，緊接周六周日，有3天假期，北上人潮再創高峰。各個口岸皆擠滿人，港鐵一度要調整前往羅湖及落馬洲支綫管制站的班次。港珠澳大橋口岸亦大排長龍，不少市民前往珠海，要排隊近一小時才能登上金巴，高鐵西九龍站同樣人頭湧湧。甚至有港人為免人擠人，提早至清晨4點已經北上，不可謂不誇張。

由此可見，十‧一假期入境旅客比出境港人多，飲食業因此斷言港人北上熱潮漸退，只是一廂情願。十‧一內地有長達一星期的假期，香港則只有一天紅日，而且明知內地各省市十‧一皆是出遊高峰，那種人逼人的場面絕對不是鬧着玩，即使港人再熱衷北上，自然也會留一留力。結果重陽節3天假期即見真章，北上絡繹不絕。

面對此情此景，本港餐飲零售業只是徒嘆奈何。最近電視台晚上播放「港深珠」食買玩節目，即使不北上的觀眾，也可透過電視見識到今時今日的深圳、珠海如何好玩抵玩、美食紛陳，最重要是價錢比香港平一半。再看節目主持介紹所謂的香港美食，即使掃埋特價QR Code，依然不見得價錢上有何優勢。有比較有傷害，港人北上愈加瘋狂，豈是無因。

香港租金昂貴，人工成本也是深圳、珠海的好幾倍，鬥平肯定輸硬，只能鬥服務鬥品質鬥味道。當內地不斷進步，本港部分從業員卻依舊不思進取，被淘汰便是必然結果。不過，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。從「美誠月餅」事件可知，香港製造在內地人眼中仍是品質的保證。有心繼續在港做生意的人，必須花心思提高品質，做好香港製造這塊招牌。可以預料，這是一場汰弱留強的大洗牌，將劣質淘汰掉，留下來的便有競爭力，香港仍有出路。