裝濾水器呃50長者17萬 訛稱有政府津貼拘2男

製假說明書職員證 專揀下午登門得逞 有騙徒近期走訪全港公共屋邨，以政府會支付全額津貼為誘因，游說長者住戶安裝濾水器。受害人不虞有詐，簽下同意書及付款安裝後，因未能申請津貼資助始知中伏。執法部門經調查後，拘捕主謀及同黨共兩男，相信他們以低價購入濾水器後，藉上述手法誘騙至少50名長者，共騙取約17萬元。

上周六（5日），執法部門接獲一名69歲婦人報案，指一名騙徒掛上濾水器公司的職員證，上門游說她安裝濾水器，並聲稱此為政府針對長者健康的計劃。游說期間，騙徒附上濾水器的說明書，標榜其濾水器既健康又節能，屬高智能產品，每個售價僅3,000元，並會獲政府全額津貼安裝濾水器的費用。當騙徒誘使長者簽訂所謂的同意書後，便會安排另一騙徒安裝濾水器，藉此降低長者戒心。當受害人持同意書向政府部門申請退款時，始知墮入騙局。

每個3000元 攻陷屋邨 警員翻查閉路電視影片及經情報收集後，於本周三（9日）及本周四（10日）分別於黃大仙和屯門區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕38歲主謀及其65歲同黨。初步調查顯示，涉事濾水器是以低價入貨，案中主謀負責搜集資料，走訪港九新界的公共屋邨，尋找目標長者；當他收取款項後，會把受害人的名單和居住單位資料交予同黨，並由後者假扮技工，攜同工具上門安裝。另外，騙徒特意在下午3時至晚上7時的時段接觸長者，相信是覷準他們的家人正外出工作，游說較易得逞。

根據調查，騙徒干犯新界及九龍超過50宗同類型騙案，涉款高達17萬元。行動中，警員在主謀的居所檢獲19支濾水器、假濾水器公司職員證、假宣傳單張及所謂的同意書；另於同黨的住所內，檢獲濾水器安裝工具及約一萬元現金等。兩名被捕人士報稱無業，已被帶走調查，不排除他們涉及更多同類案件。

籲向家人求證 免招損失 調查人員強調，政府現時未有任何相關部門替公屋單位或長者住戶安裝濾水器。騙徒手法層出不窮，市民應該多加提醒長者，任何上門的家居設備安裝或優惠服務，均需要向家人求證核實，切勿胡亂讓人入屋，以免招致損失。