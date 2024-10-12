搜樓上吧檢毒品伸縮棍 拘5人

【本報訊】本周四（10日），執法部門在油尖區展開打擊無牌賣酒及酒吧內的非法活動，並於凌晨時分突擊搜查山林道一間樓上酒吧，檢獲兩支伸縮棍、約386克懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、約143克懷疑霹靂可卡因、78粒懷疑搖頭丸、565克俗稱「Happy粉」的懷疑混合毒品及443粒懷疑硝甲西泮，估計毒品總值約40萬元。警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「藏有攻擊性武器」，拘捕41歲酒吧負責人及3男一女職員（26至45歲）。

打擊無牌賣酒 3人被捕

同日下午，執法部門派員喬裝顧客，光顧油麻地吳松街一間餐廳，期間在餐廳內檢獲約值8,000元的酒類飲品。36歲負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。至昨日凌晨，警員突擊搜查金馬倫道一間懷疑無牌樓上酒吧，在酒吧內檢獲約6,000元的酒類飲品，遂以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，拘捕30歲女負責人及34歲外籍負責人。