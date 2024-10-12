家犬疑受虐惜不治 狗主讚本報伸公義

感謝捐款好心人 指作惡者報應會來臨 女菲傭疑因申請放假被拒，早前涉嫌向僱主飼養的都柏文犬「阿皮」發洩不滿，朝牠淋潑滾水或腐液，致其背部嚴重灼傷。狗主攜「阿皮」求醫揭發事件，而涉事菲傭涉案被捕，惟「阿皮」承受的傷害無法逆轉，留醫多日終因器官衰竭不治。事件引起全城公憤，狗主讚揚本報替「阿皮」伸張公義，又感謝捐款醫治愛犬的好心人，相信惡人總有一日獲得報應。

灼傷細菌入血 器官衰竭 據了解，「阿皮」無辜受虐後，其灼傷部分的傷口持續擴大，求醫後需要皮下注射嗎啡、血壓藥及抗生素等藥物，牠苦撐至前晚，終因細菌入血併發敗血症，導致器官衰竭而痛苦死亡。

面對人狗分離，飼主賴先生雖飽受椎心之痛，但他十分感謝本報報道「阿皮」的不幸遭遇，並希望透過本報向連日來提供幫助及捐款的朋友致謝，「我哋衷心多謝佢哋幫忙」，又指世上有心腸歹毒的人，「若然未報，時辰未到」！

據悉，「阿皮」是一隻雄性迷你都柏文，今年14歲。賴先生早前發現「阿皮」腹瀉，由於獸醫診所需要排期至本周日（6日），因此他只能密切觀察愛犬情況。

至上周六，賴先生察覺「阿皮」背部滲出血水，以濕紙巾拭擦時出現脫毛，而且牠不肯進食及飲水。翌日，「阿皮」的情況愈發嚴重，在家中一動不動，賴先生對此擔心不已，認為不能夠再作拖延，遂立刻把「阿皮」帶往獸醫診所檢查。獸醫替「阿皮」檢查時剃開其背部的毛，赫見相關位置有大面積灼傷，懷疑牠曾遭人不恰當對待。賴先生大感震驚，遂即時報案處理。

涉嫌虐畜被捕 菲傭准保 執法部門經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕懷疑涉事35歲菲傭，她其後獲准保釋候查，初步不排除有人不忿請假被拒，故此向「阿皮」狠下毒手。另一方面，慘受折磨的「阿皮」的狀況不斷惡化，賴先生面對沉重醫療負擔，早前向外界求助籌集醫藥費，冀能拯救「阿皮」，惜最終事與願違，自此與愛犬永訣。