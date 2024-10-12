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疑引擎過熱 九巴出煙

工程人員檢查涉事九巴。（蘇偉明攝） 工程人員檢查涉事九巴。（蘇偉明攝）
工程人員檢查涉事九巴。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午10時許，一輛往九龍方向行駛的42C號線雙層九巴，在駛至青山公路葵涌段近嘉翠園對開，車尾引擎懷疑過熱冒煙，車長發現後慌忙把車停在路邊，並且疏散車上乘客。
九巴接獲車長通知後，安排另一輛巴士接載受影響乘客，並派工程人員到場檢查涉事巴士狀況，事件中幸無人受傷。
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