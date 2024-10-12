捱小巴撞老婦不治 夫轟司機卸責誓追究

【本報訊】本周三（9日）下午，一名姓陳（73歲）老婦，在秀茂坪曉光街與秀明道交界行人過路處，遭一輛紅頂公共小巴撞倒重傷危殆，被急送伊利沙伯醫院搶救後，至前日晚上10時30分被證實傷重不治。當日姓吳（54歲）小巴司機受查時被發現身有酒氣，經酒精呼氣測試後，揭發體內酒精含量超標被捕。至昨日，吳男已被暫控一項「酒後駕駛」罪及一項「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」罪，案件將於2025年1月2日上午在觀塘裁判法院提堂。

據死者丈夫胡先生表示，妻子已退休，事發時擬在秀茂坪乘搭1A線巴士去尖沙咀散心，詎料途中卻遭小巴撞倒。他又稱，當時自己在秀茂坪商場行逛，以為妻子已到了商場，其後返家接獲兒子電話，始知妻子發生意外。起初他還以為妻子只是撞傷手腳，但到達醫院赫見妻子昏迷，形容撞到「唔似樣」，至前日晚上驚悉妻子傷重不治。

「點解下午兩點幾都解唔到酒」 胡先生指，自己本身在水務署工作，05年已退休，妻子曾做製衣及餐飲業，兩夫婦結婚50年，育有一子一女，他們俱已40多歲，女兒已婚遷出，現在與兒子同住。他指妻子一向身體健康，對於愛妻溘然離世，實在十分悲痛難過。對於被捕小巴司機涉嫌醉駕撞死愛妻，胡先生直言：「梗係要追究，揸正來做，醉駕呀！唔係偷嘢，死咗人！」對於有人聲稱夜晚飲酒至凌晨，他指「夜晚飲啤酒，簡直推卸責任，講大話，點解下午兩點幾都解唔到酒，希望法官能夠判重啲。」