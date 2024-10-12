運油車青沙公路鎖轆翻側

【本報訊】昨日清晨近5時，一輛載有1.6萬公升柴油的運油車，沿青衣青沙公路往九龍方向行駛，當駛至近葵涌8號貨櫃碼頭對開，車輛懷疑失控撞向路旁石壆，翻側橫亘兩條行車線。司機手部受傷，自行爬出車廂及報案求助。

救援人員接報趕至，涉事司機被扶上救護車接受治理。由於意外涉及運油車，為避免釀成更嚴重事故，消防隨即拖喉及持滅火筒戒備，幸車上柴油並無漏出路面。

青馬橋的士剷壆乘客傷 據了解，涉事運油車剛裝油準備運往市區，有人聲稱途經上址時，運油車的制動系統失靈「鎖轆」肇禍。事發後，油公司派出另一輛運油車把油載走，並安排拖車把出事的運油車扶正。事故期間，途經車輛僅可使用快線行駛，交通略為受阻。

另約半小時後，一輛載客的士沿青馬大橋往機場方向行駛，期間的士懷疑失控，撞向路中石壆。救援人員接報趕至，事故中的士男乘客頸部受傷，清醒由救護車送院治理；涉事的哥沒有受傷，並且通過酒精呼氣測試。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。