Tesla撞死野豬 消防停車處理 突遭輕貨追尾

5人員胸口後腦等受創 西貢發生一死5傷車禍！一輛Tesla電動車，昨日上午沿清水灣道行駛，期間撞倒一隻突然衝出馬路的野豬，尾隨而至一輛消防車停下處理事件時，遭後方另一輛輕型貨車撞及車尾，導致5名消防員受傷送院。捱撞野豬當場斃命，食環署人員其後檢走野豬屍體。執法部門正就事故原因作進一步調查，受事故影響，現場交通一度受阻。

昨日上午近11時半，一輛Tesla電動車沿清水灣道左一線往九龍方向行駛，當駛至近白石窩新村路雲臺對開，一隻約3呎長野豬突然衝出馬路。姓蕭（55歲）司機見狀，慌忙扭軚閃避，惟Tesla仍撞倒野豬，野豬受傷流血倒臥路邊。適時，一輛消防車尾隨而至，車上消防員見狀停車，並且落車處理。

詎料，緊隨消防車而至的一輛輕型貨車，司機懷疑收掣不及，輕型貨車撞向消防車車尾，車上5名消防員猝不及防，分別報稱腳、腰、背、胸口及後腦受傷，幸俱傷勢輕微。救護員接報趕至，5名受傷消防員經敷治包紮後，再由救護車送往聯合醫院治理。蕭與姓陳（46歲）貨車司機沒有受傷，留在現場協助調查。

稱未留意路面情況肇禍 捱撞野豬嘴部流血，奄奄一息，經檢查後被證實傷重死亡，地上留下一攤血漬。事後，食環署人員到場檢走野豬屍體，並以木糠清理血漬。涉事Tesla電動車及貨車俱車頭損毀，貨車擋風玻璃更撞至爆裂呈蜘蛛網狀，消防車則車尾凹陷。據了解，有人聲稱因未有留意路況肇禍，惟實際事故原因及經過仍有待進一步調查。

運輸署宣布，因交通意外，清水灣道往九龍方向近安秀道的部分行車線一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，期間上址交通繁忙。