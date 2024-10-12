公院事故頻 倡檢討醫患關係欠問責

【本報訊】新一份《施政報告》將於下周三（16日）發表，公立醫院今年接連發生醫療事故及建築設備事故，醫衞界立法會議員林哲玄建議，政府在檢討《服務質素和病人安全系統》之餘，亦應把現有問題，包括高管問責不足、員工工作體驗不被重視，以及病人體驗不佳一直未能建立良好醫患關係，一併納入檢討範圍。

林哲玄指出，政府每年向醫管局支付超過900億元購買公共醫療服務，醫管局高層有責任就所售服務制訂規格，把工作量化成果與撥款掛鈎。他特別提到員工訓練必須納入檢討範圍，並以縫針作舉例，當決定縫針、簽同意書和縫針並非同一個人負責，分工合作變成分攤責任，令責任誰屬模糊不清。當醫生把縫針委託護士進行，經驗較淺的護士或未能理解其責任不只縫針，還包括整個病人的照顧。

病人投訴醫護缺同理心 林提到，不少病人投訴公立醫院醫護態度冰冷、缺乏同理心、不交代病情或治病方案等，主要原因是雙方溝通不足，建議政府應一併檢討，以改善醫患關係。

他又稱，醫管局應研究按各服務還原成本，以便估算政府付出的資金是否物有所值。局方高管有責任確保服務規格和價格相稱，若無法控制成本，高管就應該問責。醫療風險警示時間和重要風險時間的比例是否控制承諾的範圍內，手術併發率是否在合理區間內，必須從臨床部門、醫院行政總監、聯網總監到總部層層問責。