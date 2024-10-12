港大收1200非本地新生 已接近上限 學生促審視

【本報訊】香港大學日前表示，本學年錄取約1,200名非本地本科新生，較去年多約300人，港大學生媒體《學苑》昨日指，校方錄取的非本地新生人數已接近用盡相關收生限額，非本地本科生約一半來自內地。有港大學生代表認為，新學年開學以來，港大校園的自修空間長期爆滿，促校方審視收生政策，在收生及學校設施配套上力求平衡。

《學苑》指，政府去年公布自本學年起放寬政府資助專上院校之副學士、學士及修課式研究生之非本地生學額，由資助學額之20%增至40%，按大學教育資助委員會《程序便覽》的規定，港大可超額收生的一般限制為1,360名非本地本科生及205名非本地修課式研究生。《學苑》指校方披露的收生人數已逼近上限。

校園設施配套被指跟不上 港大教務委員會本科生代表張善渝向《學苑》表示，港大應確保學生人數不會超於校園設施的承載能力，新學年開學至今，港鐵站及校內食肆的排隊情況，加上自修空間長期爆滿，均顯示現時設施配套跟不上大學發展；校方需認真審視收生政策，招攬更多新生的同時發展校園設施配套，在兩者中取平衡，切勿操之過急。