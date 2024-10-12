環球電子展亞博開鑼 展位近四千個

【本報訊】一連4日「2024環球資源消費電子展」昨起於亞洲國際博覽館舉行。今年展覽設有「消費電子」及「電子元件」兩大展區，有近4,000個展位，逾2,000家內地、南韓等地的供應商參展，提供電競及遊戲設備、電腦周邊、汽車電子、影音視聽、電源設備等產品；並設有遊戲區，入場人士可現場體驗各類遊戲。

環球資源香港展及海外展業務副總裁高嘉顯表示，今年登記入場人數達數十萬人，預計有四成登記人入場，相信能超越去年。其中，海外登記入場人數大幅增加，佔總體64％，其中來自西歐及中東地區的入場人次錄得最大增幅。

新設遊戲電競專館 今年展覽新設「遊戲及電競產品專館」，有多個開放式電競主題房間，當中包括近期大熱的國產3A遊戲「黑神話：悟空」的聯名產品。入場人士除了可以試玩這項遊戲外，亦可體驗有關電競類產品。有上海參展商表示，今次參展希望藉香港將產品拓展至海外，同時期望能建立良好品牌形象。未來希望聯乘香港特色，推動文化傳承。