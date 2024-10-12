世運會港巡迴賽今舉行 健兒爭奪11名額

【本報訊】首屆世界運動會香港巡迴賽由今起一連兩日（12及13日）舉行，包括11名香港代表在內，來自30多個國家和地區的精英運動員將雲集香港，參與啦啦操、自由式輪滑及武術比賽，競逐11個明年在成都舉行的第12屆世界運動會資格。主辦單位昨率先在烏溪沙的西沙GO PARK舉行巡迴賽嘉年華，市民可參與劍擊、攀石試玩、特色文化及創意遊戲等。

烏溪沙設嘉年華 大熊貓主題 一連3日在西沙GO PARK舉行世界運動會巡迴賽嘉年華昨日開始，因應近期大熊貓熱潮，嘉年華亦設有「熊貓世界」，擺放75隻由回收膠樽和廢紙製成的特色造型大熊貓，當中包括一隻約兩米高的大熊貓，以及其他大熊貓寶寶。主辦單位提到，裝置是由香港本地藝術家安泰與學生設計，每隻大熊貓均具運動及香港特色，凸顯香港舉辦世界運動會巡迴賽的訊息。

另外，嘉年華設有運動遊戲攤位、劍擊、攀石、板網球、匹克球與足球試玩體驗及香港地道食品攤位，並有武術、啦啦操和音樂表演。嘉年華亦邀請多個本地及內地品牌提供特色美食及飲品、香港地道小食和四川成都文旅文創產品，加上提供足球課程和新興運動課程如板網球及匹克球班。

大會將在嘉年華期間提供穿梭巴士服務來往沙田和西沙GO PARK，嘉年華門票現可於網上免費索取；「世界運動會香港巡迴賽2024」比賽門票已公開發售，售價由180至280元不等。