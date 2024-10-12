2宗涉性小眾案獲公眾關注 均上訴至終院

【本報訊】法援署在2023年年報中交代了3宗「公眾關注的法援案件」，當中兩宗均與性小眾問題相關，其中由岑子杰提出的同性伴侶權益案件，法庭指本港雖不承認同性婚姻，但要求政府兩年內訂立替代框架承認同性伴侶關係，法援署在年報中表示，「有人將此案形容為在爭取同性伴侶權利的道路上『邁進一大步』」。如今一年快將過去，政府一邊制訂相關框架，一邊就房屋政策、遺產條例等提上訴，議員指出，社會對相關議題討論度不足，政府需引領理性討論以尋求社會共識。

兩年內訂立框架 倡引領討論 終審法院在上述案件中裁定，相關替代框架由最終頒布命令日期起計暫緩兩年生效，政府日前就遺產條例提出上訴，理由是目前正訂立框架不宜「斬件式」更改婚姻定義，另外，同性伴侶毋須遵守「生前贍養責任」。議員江玉歡相信政府會遵守限期，但目前社會對相關議題討論度不足。她建議政府引領討論，相信政府會在理性討論中看見社會共識，同時亦不能依賴個別團體單方面游說。

法援署年報又提到一宗「女跨男」跨性別人士的案件，案件最終上訴至終審法院，終院指，原有政策規定，跨性別人士除非獲得醫學豁免，否則必須先接受完整性別重置手術，方可更改其香港身份證上的性別標記的規定，不相稱地侵犯申請人根據《人權法案》第4條享有的權利。終院其後一致裁定申請人上訴得直，及撤銷相關規定。