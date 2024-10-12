年削近億 民事法援訟費大減 或與經濟放慢有關

覆核政策決定俱僅2宗獲批 近8載新低 政府有巨額財赤，法律援助署近日公布2023年年報，披露部門23/24年度的總開支為14.52億元，比上一年度15.29億元減少5%，由於薪酬開支不跌反升，法援署批核予民事案件的法律援助訟費按年下降了9,380萬元，跌幅達12%；刑事案件費用與上一年相若。該年度司法覆核政府政策及決定的批核個案各有兩宗，均屬2016年以來新低。有議員表示，法援開支是因應案件「睇餸食飯」，民事案件的開支下調不代表整體法援開支趨勢，又指情況或與經濟活動放慢有關。

法援署的年報披露，23/24年度中，民事案件的法律援助訟費由7.77億元跌至6.832億元；刑事案件的法律援助訟費由3.816億元微升至3.867億元。按民事案件分類訟費佔比數據分析，除了「土地及租務糾紛」和「雜類」錄得輕微上升，其他全部項目均錄得收縮，如「婚姻訴訟」由19%減至17.4%；「雜類人身傷害」由37.8%減36.1%（見表）。

婚姻訴訟按比例跌最多 本身是事務律師的議員江玉歡接受查詢指，法援開支是因應案件「睇餸食飯」，5%不是大的跌幅，應留意長遠趨勢。至於按比例下跌最多的「婚姻訴訟」，她解釋部分人或嫌贍養費追討過程繁複而放棄，近年部分家庭亦因沒育有小孩而不需爭奪撫養權，因此「冇乜好做」。她又表示經濟活動放慢或許會影響相關開支，未來未必會大跌。

法援申請年少6000宗 另外，法援署年報亦披露，去年共收到12,663宗民事及刑事法援申請，批出6,483張法律援助證書，申請數字比疫情前的約1.8萬宗低。刑事法援獲批的比率微升，由73%升至79%，即去年3,105宗刑事法援申請中2,459宗獲批。而9,417宗根據普通計劃提出的申請，3,937宗批出的法律援助證書。司法覆核政府政策方面，法援署去年收到36宗申請，批出兩宗，個案總數及比例創2016年有分項數字以來新低。至於司法覆核政府及相關機構的決定，法援署去年收到40宗，批出兩宗，亦是新低。

法援署於2021年底修訂法援制度，限制一年內大律師可分別獲派司法覆核及其他民事案件的上限，解釋是為防止案件高度集中由某些律師或大律師承辦。而獲委派最多民事法援案件的首20名律師，去年及前年共承辦所有民事法援案的14.1%及14.4%，較改制前2018及2019年的12.7%及12.9%稍高。

法援署近兩年度民事訟費佔比