醫健：醫健寶庫：性早熟有得醫？

「我的女兒胸部發育了！是否性早熟？」性早熟使性賀爾蒙過早產生，身高伴隨生長板快速增長，同時生長板也較早閉合；所以孩子驟看比同年齡的小朋友高，但最終的高度相對矮小，甚至達不到基因遺傳的高度。

發育是每個人的必經階段，但如何判斷孩子發育正常呢？未必每位父母都清楚。要知道是否性早熟，首先要了解甚麼是正常發育。

女孩子與男孩子的發育時間不同。女孩子大約在8至13歲時開始發育，最早的症狀是胸部發育，最後月經來潮。而男孩子在9至14歲時開始發育，首先是睾丸發大，因此不容易被父母察覺。

性早熟就是過早踏入青春期。女孩子在7至8歲之前已胸部發育，或者9至10歲前開始有月經，而男孩子在9歲前有睾丸發大或其他第二性徵出現，就是性早熟。女孩子患上性早熟的機率比男孩子高，但大部分沒有病理原因，而男孩子雖然患上性早熟的機率較低，但一旦患上，有病理原因的機率卻比女孩子高。

性早熟可以分為中樞性性早熟和周邊性性早熟。中樞性性早熟是腦內掌管發育的視下丘和腦下垂體過早啟動，分泌發育賀爾蒙刺激卵巢或睾丸製造性賀爾蒙，令孩子提前發育。大部分性早熟原因不明，但少數是因為腦部出現腫瘤或病變。周邊性性早熟是腦部以外的周邊器官製造出女性或者男性賀爾蒙，令孩子過早發育。常見的原因有腎上腺增生症、睾丸或卵巢腫瘤等。

可打針抑壓賀爾蒙分泌 性早熟是可治愈的，首先排除病理性性早熟，再視乎病情，透過定期注射性腺激素釋素類似物（GnRH analog）來抑壓腦下垂體的賀爾蒙分泌，以停止或延遲孩子的發育，使他們能夠和同齡的孩子一樣正常發育生長。因此，如果懷疑孩子有性早熟的症狀，應馬上找醫生作進一步評估。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床助理教授 施頴珊

香港大學李嘉誠醫學院