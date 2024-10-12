3個月大女嬰確診患心肌病 急求移植續命

仍依賴人工心肺機維生 捐贈者限不重於18公斤 女嬰急求好心人捐心！一名在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫的3個月大女嬰，確診擴張性心肌病變，急需進行心臟移植。女嬰現時情況危殆，醫院管理局緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，同時亦將向內地求助以尋找合適心臟。心臟科專科醫生陳杰表示，擴張性心肌病變並非常見的病症，成因可分為先天或後天，治療方法也有多種，但以目前醫學，此病即使治療後也無法完全根治。

女嬰祈祈在上月中因為食欲不振和嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，之後被轉送到屯門醫院治療。她隨後出現心源性休克，同日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部，並接受了肺動脈繃紮手術，但在9月28日病情惡化，需施行心肺復甦法，並接駁體外膜氧合器。

祈祈目前仍需依賴人工心肺機支援生命，並正使用呼吸機及強心藥物。醫管局指，祈祈隨時會出現心律不正、出血、感染等併發症而有生命危險，心臟移植是目前唯一能延續生命的方案，已納入心臟移植輪候名單，是同體型病人的首位。捐贈者血型最好是B+和O+，但其他血型也可接受，體重需約6至18公斤。

內地同尋合適心臟 鑑於有關病人的情況十分危急，醫管局除了在本地為病人尋找合適的心臟外，亦將通過相關程序，向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地無合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。醫管局強調，當尋獲合適的心臟時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。

對於擴張性心肌病變，陳杰表示此病本身並非常見，可分為先天遺傳及後天確診，前者較為罕見，會導致心臟功能惡化；若屬後者亦有多種病因，包括感染病毒後入侵心臟而致，常見的入侵病毒例如流感、新冠病毒等也可導致病症，或是因藥物影響，例如病人本身患癌，化療藥物也可引致擴張性心肌病變。

陳杰表示，換心前的治療方法可分為藥物治療及器械治療，若無效則要換心。他又指出，心臟的血型對移植也有影響，若血型不同會有排斥作用，病人換心後也需要終身服用抗排斥藥物，以免影響其免疫能力。