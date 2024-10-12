龍舟亞錦賽觀塘舉行 大會料帶旺九龍東

【本報訊】第15屆亞洲龍舟錦標賽昨日起一連3日在觀塘海濱舉行，亦是賽事相隔28年後重臨香江，來自13個國家和地區、共800名龍舟健兒參加了今次賽事，港隊亦派出超過100名運動員出戰。有港隊代表表示，在觀塘海濱比賽有助吸引市民注目，期望比賽令更多市民接觸龍舟運動。大會則指賽事期間觀塘區酒店爆滿，料可帶動九龍東經濟。

港隊代表混合賽摘銅牌 港隊代表鄒紫欣與隊員在昨早的2,000米混合錦標賽取得銅牌。她表示，今次在觀塘海濱參賽是很好的經驗，讓市民更關注龍舟比賽，她十分滿意這次參加2,000米賽事的成績，又指很多龍舟運動員都是業餘或課餘參加，希望透過今次主場比賽，政府會更加支持龍舟運動，讓項目向專業運動發展。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂表示，以往本港欠缺合適的場地，較難籌辦國際化龍舟賽事，今次得到九龍東的配合，將觀塘海濱設為一個國際賽場，令亞錦賽能重臨香港。據知，賽事期間觀塘區的酒店全部爆滿，料有助帶動九龍東的經濟。他又指，今次賽事是一個試點，為2027年本港承辦世界龍舟錦標賽作更好的準備，而世錦賽能夠雲集3,500位運動員，對吸引旅客及刺激香港經濟有更大作用。

亞錦賽每兩年舉辦一次，賽事分設100米、200米、500米及2,000米共4個距離，並設有公開組、混合組及女子組，今屆賽事亦特設U24青少年組。賽事舉行期間，觀塘海濱將設有觀眾席，讓市民近距離觀賞賽事，亦設有具中國傳統特色的攤位遊戲。場地開放時間為每日上午10時至下午5時，免費入場。