挖掘半年隧道打通 古洞站料2027竣工

大量新科技應用 免礙東鐵日常系統 東鐵綫古洞站已於去年9月動工，港鐵公司近日交代項目最新進展，宣布已於上月中完成為期半年的大型挖掘工程，成功挖掘及移除深度約為3層半樓高、約可填滿40個標準游泳池的泥土，並隨即展開車站土木建造工程。港鐵提到，古洞站是全港首個建於營運中鐵路隧道上的新車站，建造上會應用大量創新科技，包括雲端綜合數碼公用平台、自動地下水壓調節系統等，確保施工期間不影響東鐵綫的行車。港鐵料車站將於2027年如期完工。

港鐵公司項目經理─北環綫（隧道）羅廸高表示，東鐵綫古洞站設於上水及落馬洲站之間，團隊需於一截東鐵綫隧道結構上方挖掘及移除覆蓋的泥土，把在興建落馬洲支綫時已同步建造的古洞站框架結構重新展露，再進行車站建造工程。

鑽入地底10米 長逾300米 他續指，相關結構是一個深入地底10米、總長度超過300米的箱型隧道結構，主要依靠上方的泥土重力及下方的地下水浮力維持穩定性，故團隊在移除泥土的同時，必須調節地下水壓，讓隧道結構上下的力保持平衡，以維持結構穩定。

整項大型挖掘工程需要移除深度約為3層半樓高、約可填滿40個標準游泳池的泥土。為確保施工時維持隧道結構的穩定性，工程共分3個階段進行。羅廸高介紹，第一階段是移除部分覆蓋的泥土後，團隊會逐步安裝28支、每支重約20噸的金屬支架，當確認所安裝的支架有效支撐兩邊的泥土後，團隊會再進行第二及第三階段的挖掘。他指出，挖掘工程於今年3月底展開，並於9月中完成，期間未有影響東鐵綫日常行車，而工程順利推展主要歸功於善用科技。

裝逾200監察點傳送數據 羅廸高表示，工程期間應用多項科技協助施工，包括自動地下水壓調節系統，設有壓力感應器，可按團隊預設的水壓水平自動開關水閘，精準無誤地控制水位；至於自動隧道實時監察系統，團隊去年起在長約500米的古洞站隧道段，安裝超過200個監察點，相關數據會傳送到中央管理系統，並連接相關人員的電腦及手機，方便隨時檢視及快速應變，以保障隧道結構穩定及行車安全。

他續指，古洞站是港鐵首個全面應用雲端綜合數碼共用平台（CDE）的新鐵路項目，平台集合建築資訊模型（BIM）技術及實時聊天室功能，能夠實時更新及共享施工圖則最新訊息，有助提升效率。

古洞站項目已進入土木建造工程，羅廸高表示，團隊將日以繼夜地推展工程，包括建造車站主體、車站大堂、地面出入口、安裝月台幕門、信號及通訊系統裝置等相關工程，並繼續善用創新科技，預期車站將於2027年第4季如期投入服務。