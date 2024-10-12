跨境巴司機駕駛時睇片 乘客憂危險

【政治組報道】駕駛者機不離手隨時發生車禍，累己累人。本報接獲讀者爆料指，本周三（9日）下午乘坐跨境巴士，從皇崗口岸到觀塘期間，目睹司機放置在軚盤附近的手機全程播放影片，司機在駕駛期間亦不時睇片，直呼：「好驚！有咩事成車人都交喺佢手上！」運輸署關注事件，已聯絡跨境巴士服務營辦商跟進及督導及訓示員工，駕駛人員必需專注駕駛。

讀者蕭先生表示，本周三下午約5時，乘坐跨境巴士由皇崗口岸至觀塘。據影片可見，巴士當時正沿粉嶺公路往吐露港公路方向行駛，司機放置在軚盤附近的手機全程播放影片，司機在駕駛期間亦不時微微轉頭睇片，路旁亦不時有其他車輛駛過。蕭憶述，巴士當時並未載滿乘客，大約坐滿一半座位，而第一排的座位僅得他一人，加上司機播片時雖有外放聲音，但聲量不算高，因此只有他目睹事件，坦言：「好驚，即刻攬番安全帶。」

蕭又指，因司機在駕駛期間不時觀看影片，巴士車速大概每小時60公里，較正常情況之下的最高車速每小時約70公里要慢。他續指，由皇崗口岸到觀塘車程一般需時約40至45分鐘，而事發當日的行車時間則額外多出了約10分鐘。蕭先生表示，自己不時乘搭跨境巴士，但首次見到有司機在駕駛時觀看影片，「有咩事成車人都交喺佢手上」，又指曾想提醒司機專注駕駛，但憂慮雙方或引起爭執而作罷。

運署促營辦商督導員工 運輸署回覆查詢指關注有關個案，已與相關跨境巴士服務營辦商跟進，要求他們訓示相關司機切勿在行車途中使用流動電話，必須專注駕駛，注意道路安全。同時，署方敦促有關營辦商須給予有關司機合適的督導及跟進。根據《道路交通（車輛構造及保養）規例》（第374A章）第37條，駕駛者在駕駛時觀看影片，可被處以一萬元罰款及監禁6個月。