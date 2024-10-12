入文錦渡拜山需禁區紙 掃墓者呻不便

【本報訊】重陽本是上山祭祀的大日子，有市民卻因「禁區紙」受阻。讀者張先生表示，過去數十年都在文錦渡進入禁區拜祭先人，昨日卻因執法部門的「新安排」，他與家人被要求申請「禁區紙」才能入內，最終耗了數小時。

稱以往僅用身份證登記進入 當局回應指，文錦渡管制站屬於邊境禁區範圍，任何人進入邊境禁區須持有由執法部門發出邊境禁區許可證（俗稱「禁區紙」），該安排並非新措施。昨日截至下午4時，共有104人向打鼓嶺警署申請邊境禁區許可證。

張先生昨日早上約10時20分，與親友一行11人到文錦渡，本打算到禁區內一個私人墳墓拜祭。他表示，過去30多年的重陽節都有從文錦渡進入禁區掃墓，一直只需要用身份證登記便可進入，去年亦如是。但昨日於文錦渡，卻被關口人員告知要先到警署領取禁區紙才能進入禁區。後來他到了該區警署，發現有幾百人在輪候禁區紙申請，各人終於下午1時半左右才能進入禁區。

執法部門回應，根據法例，文錦渡管制站屬於邊境禁區範圍，任何人進入均須持有「禁區紙」。早前政府在重陽節期間開放部分邊境禁區方便掃墓人士，亦不包括文錦渡管制站。因應重陽節掃墓人士之需要，打鼓嶺警署特別酌情處理，即日辦理及發放成功申請的禁區紙。