風氣變經濟不景 祭品店銷情挫逾三成

【本報訊】重陽節一眾孝子賢孫趁假期拜祭先人。本報記者於昨日早上10時許到荃灣華人永遠墳場視察，不少市民一大早帶同衣包、鮮花等上山拜祭，場內大致有序，未算擠迫。有市民指今年「燒味斬料」特別貴，買祭品花費較以往多近一倍。有紙紮祭品店店主大呻經濟轉差、社會風氣改變，生意「與以前冇得比」，較往年最少跌三成幾，直指祭品店前景黯淡「無得做」。

一早上山拜祭先人的黃先生笑言「老婆仔女未瞓醒」，每年都會獨自拜山。他表示，今年掃墓人流與往時差不多，不少人會於中午、下午才拜山。他花了200至300元買生果、雞等祭品，較以往「貴咗十幾廿蚊左右」。

鄭先生與家人今年就花了過千元購入祭品，稱「以前平啲㗎，依家燒味、雞都貴咗」，而一般紙紮祭品價錢就差不多。不過他認為，燒味是祭祀必需，又指「買貴啲可能會靚啲」，希望先人可以享用更好的祭品。

店主呻前景黯淡無得做 區內一所紙紮祭品店店主林生指，今年生意較去年最少跌三成多，以前「要排隊買嘢」，惟現在卻門可羅雀。加上經濟不景，市民祭祀開支亦減少，由以前約二百多元減到約百多元。他對行業前景相當悲觀，「呢一行一定差㗎喇」，現在「老一輩走嘅走」，年輕人又未必會拜祭，政府「又話要環保」，嘆謂沒有前景，「退休就唔做」。