車龍中虛耗假期 市民谷氣

【本報訊】不少市民趁重陽節假期北上吃喝玩樂，但過關卻成了大挑戰，昨早各個陸路口岸人頭湧湧、車龍看不到尾，過關者動輒要花3小時才能離境，有市民自駕出行被困港珠澳大橋上，也有金巴乘客苦候3小時才能上車，直呼過關不易「第日真係要諗清諗楚」！

昨日港珠澳大橋延續前晚的塞車情況，有市民乘搭巴士從港珠澳大橋過關，他買了約12點的車票，但在橋上擠塞兩個小時仍未到澳門。深圳灣公路大橋昨早亦出現車龍，有市民駕駛私家車準備前往內地，駛至深圳灣公路大橋近厦村時出現大塞車，被困車龍近兩小時仍然未能夠抵達關口。

乘巴士划算 逼爆落馬洲 羅湖口岸和落馬洲口岸在平日就是出入境人次較多的口岸。有自落馬洲口岸的網民表示，自港鐵下車開始計時到過完關，全程耗時差不多一個小時。另有網民回覆他，落馬洲口岸由於有巴士轉乘優惠和長者乘車優惠，所以好多人會從落馬洲口岸過關，如果是乘港鐵過關最好是選擇羅湖口岸，相對來說會少一些巴士和小巴人流。