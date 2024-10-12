重陽北上潮倒灌交通 搭金巴排隊3句鐘

2日逾百萬人現高峰 港鐵限行自駕遊擠擁 重陽節假期昨日揭幕，港人北上潮再現！前日（10日）傍晚，各個陸路口岸已湧現北上人潮，昨日早上人潮又見高峰，截至下午4時，已有超過51萬人次的港人離境，過去兩日合計有超過百萬港人離境。昨早多個口岸自9時起已擠滿過關人龍，深圳灣管制站附近交通非常擠塞，港珠澳大橋管制站金巴數量不足以應付人潮，港鐵一度要減少前往羅湖及落馬洲支綫的東鐵綫服務，控制兩大口岸人流。自駕北上的市民同樣要大排車龍。

昨日早上已見出境人流高峰，不少口岸的排隊人龍更一度塞至香港側。據從羅湖出境的網民拍攝的視頻可見，羅湖橋上已被港人塞爆，人群只能緩慢移動。落馬洲支綫的情況與羅湖類似，同樣大排長龍。

人潮稍緩後鐵路服務復常 由於兩個鐵路口岸均如人山人海，港鐵於下午1時左右需控制邊境人流，指假日出行高峰時間，經羅湖管制站及落馬洲支綫管制站過關的乘客較多，東鐵綫前往羅湖或落馬洲站的列車班次須作出調整，部分北行列車以大埔墟為終站，過境市民須改搭另一班次，以配合關口人潮管制措施。其後過關人數減少，東鐵綫列車及車站服務才陸續回復至正常安排。

港珠澳大橋及深圳灣昨日亦有長長車龍，不少自駕或搭乘巴士的市民於港珠澳大橋或深圳灣出境，擠塞問題同樣嚴重。有讀者反映，昨日深圳灣口岸自香港往深圳方向塞滿出境車輛，車龍一度排至深圳灣大橋中後段，車輛一動不動。

港珠澳大橋也有類似情況，大批料屬港車北上的香港往珠海車輛，自10日晚8時左右已經出發，但大橋往珠海的車龍需排隊超過500米，一晚擠塞過去，昨日早上，大橋又大排車龍。乘搭金巴的市民更大吐苦水，直呼往內地最好不要經港珠澳大橋，他便排隊3個小時才能上車。

入境處資料顯示，昨日僅截至下午4時，就共有超過51萬人次的港人出境，所有口岸的總計出境人次則超過55萬人次，當中最多人出境的兩個口岸是落馬洲支綫與羅湖，分別錄得超14萬和超15萬出境人次。前日（10日）出境的港人已有48萬人次，較9日的20萬人次多了一倍。單計過去兩日，已有超過百萬港人離境。

深圳清關人數多一度截龍 重陽假期首日，多個陸路口岸便現「塞爆」盛況，有知情人士指，昨日各個口岸因為大量出境人潮，面臨不小壓力，香港一側的過關情況仍算順暢，但深圳一側清關及過關人數太多，一度需要截龍，甚至倒塞到港方檢查點。深圳灣口岸方面則因太多的士和直通巴士湧入，導致橋面出現塞車。