方艙丟空太浪費 重新規劃更實際

港府當初發展啟德，煞有介事將之定位為未來第二個核心商業區（CBD2），曾經令市民無限憧憬，無奈眼高手低，光說不練，單是啟德郵輪碼頭便冷冷清清，交通配套至今天殘地缺。至於中央助港抗疫援建的啟德方艙醫院，落成至今更是從未使用，每月浪費數十萬元公帑管理維修。隨着啟德體育園明年開幕，港府終於的起心肝重新規劃啟德方艙用途，有意改建成青年宿舍及青年文創區。

新一份《施政報告》即將於下周發表，消息滿天飛，其中一個焦點是長期丟空曬太陽的啟德方艙，終於落入港官法眼，有意改建及規劃成青年文創區，設青年宿舍，再輔以青年創業措施等。事實上，港府於2022年9月選了9個地點興建俗稱方艙醫院的社區隔離設施，隨着社會復常，當中不少已另有用途，包括元朗潭尾改為建造業外勞宿舍、新田用地改作舉辦建造業培訓課程、青衣則改為青年發展及國民教育基地。

此外，落馬洲河套區方艙設施亦已轉移至其他合適地方重組，其餘用地則由醫管局使用，唯獨啟德方艙及竹篙灣社區隔離設施未有着落。單是該兩處每月的保安、清潔、照明、冷氣、消防、電訊等設備開支，已分別高達40萬元及170萬元，檢點下來，這些年合共開支數千萬元，簡直浪費公帑。

外界一直關注空置方艙的用途，不停敦促政府物盡其用，切勿暴殄天物。單是東方傳媒機構，便曾提出可將竹篙灣社區隔離設施改作禁閉式難民營，收押非法入境的假難民。至於啟德位處市區靚地，景觀優美，各界紛紛出謀獻策促港府改變用途，奈何皇帝唔急太監急，港府一直不聽。早在去年《施政報告》發表前夕，已有政黨建議將上址改建為文創中心。事隔一年舊事重提，可見港府拖拖拉拉，反應慢十拍。

近期再有政黨提出，將該處定位為國際藝術體育交流園，將現有的3,000個組裝合成房間，改造成6大區域，包括青年文創區協助創業，提供場地設傳統手工業工作坊、水上運動中心、歷史展覽館等，可展出舊啟德機場的相片、影片及模型等。而有消息指出，政府傾向將房間改成青年宿舍及文創區，既可滿足年輕人住屋需要，又不偏離啟德一帶的文化體育氛圍，惟最終定案如何，還待《施政報告》拍板。

必須指出，文創區有促進旅業的價值，北京、廣州、深圳、台北的文創園區均搞得有聲有色。何況啟德已被歷屆特區政府蹉跎太久，再不加緊發展，不僅是一種浪費，更是自削競爭力。僅啟德郵輪碼頭，本來有條件發展成亞洲首屈一指的觀光碼頭，偏偏港官做事好大喜功卻毫無魄力，以致啟用逾十年依然荒蕪一片。更不必說，啟德體育園也曾被前朝嫌棄，認為體育無經濟價值，不如改為起樓，幸好香港運動員爭氣，屢屢在國際爭光，令社會增加對體育發展的認同。既然啟德體育園將在明年首季開幕，並迎來英國天團開演唱會打響頭炮的好消息，港府實在需要急起直追作全盤規劃，真正將啟德落實為第二個核心商業區。