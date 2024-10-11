自成一家：尹錫悅玩火迷失方向

一國元首在國內施政遭遇強大阻力時，往往會在外交領域尋找突破以提振民望。最近的一個例子是南韓總統尹錫悅，民調顯示他的民意支持度長期在三成以下徘徊，尹錫悅於是在國際政治舞台異常活躍，包括日前訪問菲律賓和新加坡，準備與兩國建立戰略夥伴關係。

每個國家都有權和別國發展友好關係，南韓加強與東南亞國家往來本來無可厚非，不過細看韓菲首腦會談後達成的協議，例如韓軍將參與由菲方實施的沿岸軍演，以及韓菲海警機構加強海洋安全合作，卻是處處針對中國。過去一年中國與菲律賓在南海的衝突不斷，尹錫悅政府此時與菲律賓加強軍事交流，顯然是選擇了站邊菲律賓。

南北韓在朝鮮半島長期對峙，對南韓來說，最大的安全威脅一向是北韓。首爾政府以往的策略是透過美韓同盟以及和中國友好，一硬一軟地牽制北韓。近年中美博弈白熱化，南韓逐漸遠離中國並且投向美國，這次和菲律賓加強合作，無非就是迎合美國，配合華府支持菲律賓對抗中國的部署。

事實上，南韓一早已經插手遠離本國數千公里的南海海域，前段時間菲律賓艦船在仁愛礁鬧事被中國反制後，南韓外交部就第一時間跳出來發表聲明為菲方發聲，對中國妄加指摘。北京對中韓關係的要求本來很簡單，並不強求南韓選邊站，但事實證明韓美綁得太緊，在事不關己的南海議題也要跟從美國。

南韓和菲律賓愈走愈近，只會加深北京對首爾不滿。北韓與俄國全面展開軍事合作，令朝鮮半島局面更加複雜，一旦該區域出現危機，北京未必會配合南韓斡旋。尹錫悅在南海問題上玩火，似乎迷失了方向，忘記朝鮮半島才是南韓最核心的利益。