橫眉冷看：唱衰中國只是徒然

要看通內地的經濟情況，素來不容易。過去一、兩年，各主要城市的樓價大跌，跟最高峰比較，少者下跌兩成，多者跌三、四成。中國居民自置物業的比率甚高，樓價下跌代表身家縮水，就算不影響實際生活，也會影響消費心情。再加上外國媒體不停渲染，指中國青年失業嚴重，甚至說大學畢業生的就業率只有五、六成。各種迹象似乎都顯示，內地情勢十分嚴峻，百姓生活艱難，經濟勢必「爆煲」云云。

若然中國有這麼多老百姓都活在水深火熱之中，按理最先萎縮的應該是旅遊業、消費業，但觀乎剛過去的十一黃金周，市面非但並不蕭條，相反是頗為紅火。這幾天假期，全國國內出遊人數達7.65億人次，旅客總消費達7,000億元人民幣。民航機的客運量跟2023年相比，增加了13.4%；跟新冠疫情爆發前的2019年同期比較，更大升了22.1%。乘飛機出行旅遊的，相對是屬於消費能力較高的一群，這類旅客人數大增，可見內地的經濟實況並不壞。

很多讀者在中學時期，都讀過歐陽修的《醉翁亭記》，文中以「前者呼，後者應，傴僂提攜，往來而不絕者，滁人遊也」來描述滁州人的旅遊盛況，從而反映出在他管治之下，當地百姓生活安穩、樂也融融的一面。今日的中國有十多億人口，當然不可能做到人人生活無憂，但是國家整體的經濟仍然穩定，發展機遇始終比別處地方多，因此才能支撐得起如此興旺的旅遊業。

不少外國政客與媒體都愛唱衰中國，近日又有聲音指中國全年的經濟增長率，很可能無法達標。日前國家發改委罕有地召開新聞發布會，高調澄清外界的疑慮，指對實現全年的經濟增長目標，政府充滿信心。