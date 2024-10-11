龍吟虎嘯：從妄圖奪權到被團滅

全國人大常委會前委員長吳邦國病逝。香港人對吳邦國印象頗為深刻的金句是：「香港特別行政區處於國家的完全主權之下，中央授予香港特別行政區多少權，特別行政區就有多少權。」吳邦國這番金句，是在2007年召開的香港《基本法》實施10周年座談會上講的。吳邦國還說，根據《基本法》第20條的規定，中央還可以向香港授權，不存在所謂「剩餘權力」問題。

為甚麼吳邦國要特別強調，中央與香港特區之間權力「授予」和「被授予」的問題呢？因為這是北京1997年收回香港主權、實施「一國兩制」最重要、最核心的問題，正是在這個問題上，中英談判香港前途、13年政權交接過渡期以及回歸後發生了一系列的鬥爭和風波。

英倫在中英談判桌上、過渡期的部署和安排，用所謂「民主普選」培養、打造了一支逢中必反的反對派，就是為了97年後盡可能奪取中國中央政府的權力，架空「一國」的權力，令香港成為自立於中華人民共和國之外的「獨立的政治實體」。

早在談判香港前途和過渡期，英國人和他們的政治買辦就鼓吹97年後，中央政府與特區政府的關係應是類似美國聯邦制的關係。北京收回香港「換一面旗幟」和「換個領導人」，其他都是「香港的剩餘權力」，而這些權力是「香港固有」的，不是「中央授權」的。97回歸後，香港反對派大肆逢中必反，就是為了「保衞和擴大」這些所謂「剩餘權力」、「固有權力」，進而挑戰「一國」、挑戰中央，顛覆「一國兩制」。可見，他們的「理據」和做法，早就危害了國家主權和安全。

可惜，吳邦國提出警示後，當時並沒有引起香港社會的足夠重視，自我膨脹的反對派更是不覺有甚麼壓力，而是更瘋狂的奪權。香港爆發了「佔領中環」行動、反修例暴亂，公然打出了「港獨」旗號，最終招致了中央頒布《港區國安法》，將他們一舉團滅。