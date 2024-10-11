K仔藏飯煲扮味精運港 拘3漢

【本報訊】香港海關在本周一至本周三（7日至9日）破獲兩宗空運及海路販毒案，檢獲約24.5公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約1,200萬元，並拘捕3名涉案人士。

調查人員表示，海關早前透過風險評估及情報分析，鎖定一個來自德國的海運拼裝貨櫃。資料顯示，該貨櫃載有11批不同種類貨物，當中一批報稱家居及個人物品的貨物，其寄貨人及收貨人俱為物流公司，惟兩者近期並無相關海運紀錄。基於上述原因，關員決定針對該批貨物作扣留檢查。

至上月27日，關員檢驗該貨櫃，在櫃內中間位置尋獲17箱貨物，透過X光影像發現貨物內藏有顏色及密度不一致的袋裝物，情況十分可疑。關員打開貨物後，發現當中的樽裝蛋白粉內，藏有用透明膠袋包裝的可疑粉末，經快速毒品測試，初步證實為K仔。最後，關員在蛋白粉、玩具、電飯煲及奶粉等物品內，共檢獲約15.5公斤懷疑K仔，市值約750萬元。

在本周一，海關毒品調查科在深水埗一帶進行監控遞送行動，期間一名男子於中午時分前來收貨，並駕駛一輛輕型貨車把貨物送往大埔。關員見時機成熟，即時拘捕該名31歲男子。初步調查顯示，被捕人士是電召貨車司機，相信他收取數百元報酬，負責簽收及運送該票貨物，他其後獲准保釋候查。

16歲仔住所門口收貨斷正 另外，海關機場科人員根據風險管理原則，於本周一揀驗一批來自荷蘭、報稱為味精的空運包裹，經檢查後發現包裹內只有一袋標示為味精的物品。關員認為，支付高昂費用運送一包味精實屬罕見，遂以X光掃描系統及拉曼光譜儀等儀器進行偵測，結果確認該包「味精」載有約9公斤懷疑K仔，市值約440萬元。

經深入調查後，海關於昨日在柴灣區監控包裹遞送，首先拘捕一名在住所門口收貨、年僅16歲的中五男學生；在同日稍後時間，關員在慈雲山拘捕另一名20歲男子，懷疑他教唆他人收取涉案包裹。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。