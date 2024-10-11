重陽山火風險增 跨部門防範

【本報訊】重陽節不少市民會祭拜先人或前往郊野公園郊遊。消防處昨日聯合多部門就重陽節期間防範山火召開記者會，並提醒今日重陽節有較高的山火風險，會部署人員前往熱門地區巡邏，以應對可能的山火。漁護署亦呼籲，前往掃墓的市民或郊遊人士需注意防範山火，以及安全的燃燒冥鏹，若出現山火，應選擇現有山徑或植物較少地方逃生。

消防處副消防總長黃景文表示，據預測，今日的相對濕度較低，天氣乾燥，山火風險亦相對較高，會部署消防員在元朗、八鄉、上水及粉嶺等地應對。消防處今年會部署8支隊伍，前往掃墓熱門地區派發宣傳單張和張貼防火橫額。黃景文還指，就過往10年的數據，山火並無明顯上升或下降趨勢，而對於極端天氣會增加山火風險則暫時未有相關數據以證實。

少年團200成員落區宣傳 民安隊首席行動及訓練主任何永禧表示，重陽節期間民安隊會加強巡邏，派出約200名少年團成員前往30個熱門掃墓地點或郊野公園進行防火宣傳。政府飛行服務隊行動經理霍偉豐也稱，飛行服務隊的7架直升機會配置外掛吊鈎待命，同時指派一輛航空燃油補給車到一些偏遠且山火高風險地區待命。

漁護署高級郊野公園主任林建新表示，該署會在通往主要墳區的道路上加強宣傳，若發現有人違規也會採取執法行動。同時，漁護署的山火隊亦會在重陽節期間24小時當值，若發生山火會即時出動救火。