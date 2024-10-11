涉非禮襲同袍 警司7罪表證成立

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，昨在區院踏入第21日審訊。控方舉證完畢，法庭裁定被告面對的控罪全部表證成立，案件押後至12月11日續審，屆時會展開辯方案情，被告續准保釋。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內3度非禮X。另在7月歡送總督察黃燦熊的飯局後，被告明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

已退休的總督察黃燦熊昨供稱，2022年6月22日飯局中，X有飲酒，後來更「有啲醉」，伏在枱上休息了一段頗長時間。期間，他留意到被告和X均離開飯桌，但黃不知道他們去了哪裏。至於7月的飯局，黃憶述，當晚飯局後，得悉被告到了沙頭角警署。他跟警署警長劉澤基等人到被告的辦公室門外，打算把銀包及車匙交還予被告，惟無論是大力拍門，抑或打手機或辦公室電話，均卻無人回應。他們均相信被告飲醉了需要休息。當眾人打算離開時，被告卻突然打開門，並說自己無事。黃形容被告當時「好攰、好疲倦」。

續准保釋 12‧11再審 另外，庭上播放被告與警員進行的錄影會面口供，被告在會面中稱「絕對絕對係誣告」，指控完全屬失實，又形容被指在停車場襲擊下屬是陷害。控方舉證完畢，法庭裁定被告面對的控罪全部表證成立。因要遷就法庭及大狀日誌，故案件需押後至12月11日續審，屆時會展開辯方案情。案件編號：DCCC 137/2023