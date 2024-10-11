人類致棲息地退化喪失 50年減逾7成野生動物

世界自然基金會昨日發布最新的《地球生命力報告》，指過去50年間的監察數據顯示，全球野生動物種群數量平均銳減73%，亞太地區減幅達60%。各類生物中，淡水生物種群數量跌幅達85%，原因是相關生物的棲息地消失。組織警告，全球面臨無法逆轉的臨界點，雖然全球正在協議和解決，但實施進展緩慢。未來5年全球所做的決定和行動對地球生命的未來至關重要，呼籲各界攜手力挽狂瀾，共同應對氣候及自然雙重危機。組織談到香港擁有多元化的生境及野生生物，必須保護這些珍貴資源。

有關報告指，研究人員在1970年至2020年間監察全球5,495個野生物種、近3.5萬個種群的數量變化，結果發現淡水生物種群數量下跌最嚴重，達85%；其次是陸地及海洋生物，分別達69%及56%。以地域而言，種群數量減少最嚴重的是拉丁美洲及加勒比地區，達令人擔憂的95%，其次是非洲（76%）以及亞太地區（60%）。

報告指出，野生動物面臨的最大威脅是人類糧食系統引致的棲息地退化及喪失，其次為過度利用、入侵物種及疾病。而特定地區更面對額外威脅，如氣候變化令拉丁美洲及加勒比地區的動物種群平均銳減95%。

港擁多元生境 團體籲珍惜 世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂表示，種群數量銳減會損害生態系統的抗逆力，並降低生態系統服務，如糧食供應及穩定氣候等功能。自然損失及氣候變化兩項危機環環相扣，對野生動物及生態系統的影響已瀕臨極限，人類賴以生存的地球系統將會遭到損害，影響社會穩定，形勢岌岌可危。

該組織指，香港擁有多元化的生境及野生生物，故必須保護這些珍貴資源。人類應善用基於自然的解決方案，作為解決環境、社會及經濟挑戰，同時締造可持續而具韌性的良方。這亦展示自然保育對人類福祉及可持續發展舉足輕重。