首7月錄880虐兒案 涉身體傷害佔逾半

【本報訊】本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」虐兒案，揭發逾40名年僅15至44個月大嬰幼兒遭職員虐待，當中最後一宗案件在本周一（7日）完成判刑，而被起訴的34人當中，有33人合共有218項控罪被判罪成，最嚴重的一人承認49項控罪，被判監5年4個月。執法部門及律政司歡迎裁決，認為判刑彰顯公義，具阻嚇作用，冀能防止類似事件再發生。

童樂居案判刑 冀起阻嚇作用 「童樂居」案件曝光後，執法部門及律政司成立「保護易受傷害證人及兒童專責小組」（「專責小組」），期間分析大量文件，以及審視超過6萬小時的閉路電視片段，由調查至落案起訴該34人，前後僅約半年。

「專責小組」至今已處理200多宗不同類型案件，包括牽涉機構的虐兒案、幼童或嬰兒被虐致死案、涉及未成年少女賣淫集團，以及嚴重的性侵犯案件等。執法部門今年1月至7月錄得880宗有關侵害兒童罪行的案件，當中涉及侵害兒童人身罪行的案件共有495宗，而涉及侵害兒童性罪行的案件共有385宗。案件背後，逾八成施虐者是照顧者或負責管教幼童，有四成受害人是6至11歲，年紀最小甚至未滿一歲。