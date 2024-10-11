多區反黑工 入境處拘19人

【本報訊】入境處於10月7日至10月9日一連3日在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」、「曙光行動」，以及聯同執法部門執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕15名懷疑非法勞工、兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主及兩名逾期逗留人士。

其中3男女持行街紙 反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了12個目標地點，包括裝修中單位及住宅大廈，共拘捕6名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為兩男4女，年齡介乎22至42歲。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名42歲男子。

於「冠軍行動」中，執法人員於新界北區搜查了40個目標地點，共拘捕9名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及兩名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為4男5女，年齡介乎31至61歲。當中兩名男子持有「行街紙」。另外，兩名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證，年齡分別為34及56歲。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名41歲男子。被捕的逾期逗留人士為一男一女，年齡分別為55及56歲。當中5名懷疑非法勞工及一名逾期逗留人士已交由入境處跟進。