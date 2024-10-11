上海仔頭馬稱申法援仍未獲批 洗錢欺詐案 金融趙還押下周二再訊

【本報訊】香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬元而被控。趙於2021年棄保潛逃，被法官頒布拘捕令。至今年6月，趙在九龍城執法部門設置路障期間被截查，證實為通緝犯被捕，由2021年9月起計，相隔34個月後終落網。案件昨在區院再提訊。趙俊名沒律師代表，表示已申請法援，尚待審批，並稱見過法援署職員3次。但法官表示沒有收到法援署文件，押後至下周二（15日）再訊，以待法援署職員上庭，交代申法援進度，期間趙繼續還押。

「上海仔」和其頭馬「金融趙」兩人同樣目無法紀，專興「着草」和「棄保」，前者多次被捕之下曾經有兩次棄保潛逃紀錄，加上於澳門方面他涉違法遭澳門部門通緝。「金融趙」亦有樣學樣，以欺騙手段逃避法律責任，直至今年6月落網。

保釋當休息 着草34個月 翻查紀錄，「金融趙」於2020年6月被控一項洗黑錢罪、兩項欺詐罪及一項以欺騙手段逃避法律責任罪。他及後獲法庭批准保釋，條件包括5萬元保釋金；不得離境，包括不得到澳門及內地；須交出旅遊證件；須居住在報稱的住址，若住址有所更改須預早24小時通知執法部門；亦須每周一、三、五晚上6時至9時向執法部門報到；不得騷擾控方證人。

惟至2021年9月28日，「金融趙」未有到區院應訊，同案另一名被告向法庭表示，收到趙的短訊及醫生紙副本，稱趙有胃潰瘍及發高燒，醫生建議要接受隔離，批出3天病假。同月30日，「金融趙」依然無到庭，執法部門曾到其報稱的將軍澳住所找他，以及致電其手機，但仍未能取得聯絡，法官遂正式頒布拘捕令，緝拿趙歸案，相信當時「金融趙」已經逃之夭夭。至今年6月，「金融趙」在九龍城執法部門設置路障期間被截查，證實為通緝犯被捕，及被帶上法庭應訊。

另外，同案另一男被告陳浩鳴，被控兩項洗黑錢罪，涉款50萬元，經審訊後被裁定兩罪罪成，去年10月被判處監禁30個月。案件編號：DCCC 405、424/2021