東呼即應：買名牌袋收冒牌貨 用代購平台睇清楚

前員工：無人驗真偽 東呼即應助拆解 網上購物騙案愈趨頻繁，有網民透過大型網購平台的代購公司，花近一萬元網購名牌手袋，豈料收到疑似假貨，平台以代購員提供正式單據為由，拒絕受理投訴個案。有前代購員向《東呼即應》揭發網購平台存漏洞指，根本無人檢查貨品真偽。有律師分析平台是否可以免責，買家有何保障。

有苦主向《東呼》爆料，從網上平台購買多款名牌貨品，豈料收到後才發現貨不對辦，懷疑是冒牌貨之後投訴無門。前代購平台代購員M小姐表示，代購員在購買貨物後一般是先寄至平台倉庫，再由平台倉庫輾轉送到客人手上，這中間就可能會出現一些問題。而且平台並不會認證貨品真偽，即便客人要求索取單據，代購員也只需將單據發給平台，平台再將單據交予客人就完事，並不會追查貨品來源。代購員只需稱是由專門店購買，有一張所謂單據就可以應對，故流程上有很大漏洞。

M小姐稱，據知平台不會鑑別商品的真偽，代購員向平台發貨前，平台會要求將商品包裝嚴實，而平台會在客人收貨後30日至45日後且無投訴才會將款項轉給代購員。客人收到貨後的包裝與其出貨時一樣，即商品運到香港倉後平台未有拆開。平台還要求M小姐不要提供正式單據予客人，聲稱是保障代購員私隱。

業界：定價異常低要小心 實體代購店店主阿風指，一些社交平台網店的讚好可能是數據造假；其發布的圖片是真貨，而收到時就是假貨。市民應盡量選擇有實體店的商戶，以及有正品正貨商標，最好可以面交。如果沒有實體店，甚至在鐵路站交收，就需要仔細檢查貨品，若有懷疑應取消交易；最好不要選擇送貨，若遇假貨隨時追溯無門。

阿風提醒，若貨物定價異常低或比專門店便宜太多，市民購買前須特別留意；也可以詢問賣家貨品的購買時間、可否提供單據和購買地點等，或問對方有無其他類似貨品，若對方種類齊備，甚至可提供專門店沒有的貨品，就相當可疑。

律師：追責視乎合約內容 律師江炳滔則指，究竟代購平台有否法律責任，視乎代購平台和客戶之間的合約內容，而代購員是代購平台的員工，一般情況下不需負責。如果合約介乎代購平台與客戶之間，指明要購買正牌手袋，若發現手袋是冒牌，客戶有權向代購平台追討。客戶可向海關投訴，若有足夠證據立案，海關會在商標持有人協助下，或會起訴此供應者，包括代購平台，若成功刑事起訴，客戶可透過刑事紀錄循民事訴訟追討侵權人。

平台回覆指，收到幾宗客戶對代購員的投訴，已根據內部程序跟進，包括詳細查詢代購員及檢視相關單據，並已暫停該代購員的服務以進行更深入調查。平台指對代購員有嚴格要求，絕不容許出售假貨。若發現代購員出售懷疑假貨，將會嚴肅跟進，對於嚴重個案會終止與該代購員的合作關係。