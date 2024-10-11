醫健：職場健康：關注精神健康 共創健康工作間

世界衞生組織（WHO）將每年10月10日定為「世界精神健康日」，以提高大眾對精神健康的關注。今年的主題是職場精神健康。在工作間推廣精神健康不但能展現機構對員工的關懷，還有助提高公司生產力、減少工作意外、病假和員工流失等。

衞生署、勞工處及職業安全健康局合辦《精神健康職場約章》，宣揚精神健康及建立包容和精神健康友善的工作環境。費用全免，簽署《約章》的機構，只需完成若干行動項目，便可獲取「精神健康友善機構」或「精神健康友善卓越機構」的名銜。這些機構可以在信箋、網站及刊物展示其嘉許名銜，為期兩年。

不少機構希望提升員工的精神健康，但卻不知如何開始。《約章》可提供這方面的協助。簽署機構可以免費參與一系列活動，提升員工的精神健康，包括：

「到會式」工作坊：提供多種的主題讓參與機構選擇，例如靜觀體驗、寧神花茶、自我穴位減壓按摩、園藝治療、和諧粉彩、大笑瑜伽、頌缽體驗等。

一對一諮詢服務：由香港心理衞生會的專業顧問分析機構整體僱員的心理狀況，對機構的心理健康支援措施和所碰到的困難提供建議，協助機構推廣心理健康。

精神健康急救訓練課程：由認可導師教授，幫助參加者認識情緒病和精神問題，辨識精神健康危機的表徵及協助當事人適當地紓緩和疏導情緒，防止問題惡化。

網上精神健康講座：涵蓋多個主題，如雙職家長情緒管理、職場新鮮人的適應及紓緩焦慮、提升睡眠質素等。

此外，《約章》提供一系列行動項目清單，機構可參考這些清單，制訂自己的職場心理健康措施。目前已有超過1,700間企業參與計劃並簽署了《約章》。詳情請參閱https：//bit.ly/35ldsHQ。

職業安全健康局

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