降強拍門檻生效日刊憲 下周三交立會

【本報訊】降低樓宇強拍門檻的條例昨日刊憲列明生效日期，指定條例將於今年12月6日起開始實施，並於下周三（16日）提交立法會，進行先訂立後審議程序。當局表示，條例旨在加快私人業權統一以便促進重建老舊失修樓宇，解決這些樓宇的安全隱患和改善民生，同時加強對小業主利益的法律保障。

12‧6起實施 低至65% 為推動企業重建本港老舊失修的私人樓宇，立法會於今年7月通過強拍修訂條例，樓齡達50年或以上的私人樓宇，門檻由現時的80%業權降低至70%或65%，並精簡強拍制度的法律程序和加強支援受影響小業主。

除了法定保障外，在發展局轄下成立的強拍條例小業主專責辦事處，以及由市區重建局成立的全資附屬公司強拍條例小業主支援中心，均已投入服務。支援中心在專責辦事處督導下，於強拍申請過程中的不同階段，向小業主提供一站式加強支援服務，以協助他們明白其法定權利及尋求專業意見。

發展局亦會適時尋求立法會批准，為土地審裁處提供額外人手資源，以應付因實施修訂條例而增加的工作量，以及設立貸款擔保計劃，由政府提供擔保，協助合資格的小業主取得銀行貸款，以解決因聘用法律及其他專業人士處理強拍訴訟而引致的現金周轉問題。