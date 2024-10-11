工會：外勞數據滯後難反映實況

【本報訊】建造業14個工種下月起凍薪，行內就業情況亦不佳。建造業總工會理事長周思傑昨日表示，現時公布的薪酬調查數據「貼地」，是經過與業界、二判、僱主、持份者討論後制訂的，考慮到未來工程量減少，大家對經濟前景「唔係咁看好」，期望各方共度時艱。

工程量跌主宰工人薪金 周思傑表示，按機制只有金屬棚架及挖掘機工人獲加薪3.1%及3.3%，工友認為金屬棚架屬體力勞動，人數少，暫時未有開工不足的情況，且他們大都需戶外工作，在經濟環境不好的情況下，最後決定輕微增加50元。

此外，工程量減少，但業內挖掘機的工作量反而增多，故該種類工人獲輕微加薪50元。周又稱，工程量下跌是影響工人薪酬的主要因素，政府輸入外勞也有影響，坦言「工程量好爆時你唔覺，當工程量少，外勞喺度就影響到工人薪金金額」。

對於香港建造商會引述數據指，建造業仍面對人手短缺、並促政府改善現有的輸入外勞計劃。

周思傑表示，去年起建造業工程量或勞動市場急劇變化，質疑有人提出的數字有滯後，坦言不能看4月份（數據），「依家係10月份，4月份同10月份比，工程量少了，有啲工程會起貨，起貨後多咗人出來」，他又指數字是冰冷的，工會透過直接與工友接觸、訪問了解情況掌握實際情況。

他建議政府推出更多工程、及一些舊樓重建及維修的項目，短期內可以幫助工友，惟長遠而言，仍要靠政府「搞好經濟，令私人市場活躍，先可以解決」。他又呼籲政府投入更多資源，鼓勵工友參與培訓、提升自己。