女顧客被誤當小偷報案 列普通襲擊處理

【本報訊】有市民在連鎖店舖購物後遭懷疑偷竊、遭店舖保安不當對待一事，引起全城熱話。涉事店舖萬寧向當事人致歉並追究外聘保安後，事件仍未平息，據知，執法部門昨已接獲一名女子報案，案件列作普通襲擊處理，暫未有人被捕。有物業管理界人士表示，近年不少商場商戶也會引入便衣保安，除防止偷竊事件外，在部分大型商場若舉行特別活動時，可幫助維持秩序，但他強調保安不可使用武力，若有問題應報案處理。

有市民近日在社交平台上發文指，講及在尖沙咀一間萬寧門市購物後，被兩名女「便衣保安」箍頸和扯背囊等，萬寧事後曾發聲明表示，涉事兩名便衣保安員經第三方保安公司聘用，由於兩人違反保安公司制訂的員工守則，已被即日解僱，萬寧已決定終止與該保安公司的合約。執法部門昨又證實，接獲一名女子報案。

香港房屋經濟學會秘書王榮樂昨亦談及事件，現時商界常有聘請便衣保安，尤其銀行、金舖和名牌店較多的商場都會聘便衣保安，有商場不時會舉辦特別活動，為保護藝人和顧客安全，也會增加便衣保安巡邏助維持秩序。

物管界指動武違保安程序 王強調，一般情況下便衣保安不可隨便使用武力，只可用合適方法阻止當事人離開，若使用武力屬違反保安程序；若發生懷疑偷竊情況，便衣保安應先出示身份並報警處理，若對方不願停下配合，便跟蹤對方並由警方到場截停。