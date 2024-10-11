當局擬推留學香港計劃 增設獎學金吸更多人才

【本報訊】政府下周三（16日）發表新一份《施政報告》。消息指當局擬推出「留學香港」的宣傳計劃，圖打造香港成教育樞紐。同時，政府計劃以獎學金形式，增加計劃吸引力，亦鼓勵更多包括來自東盟及一帶一路的學生及人才，來港升學後，長遠留港工作，增加人才庫。

香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅在傳媒茶敍中表示，非本地生限額由20%升至40%，港大今年錄取約1,200名非本地本科生，令整體非本地本科生比例升至40%。對於有本地大學校長指非本地生中有大量內地學生並不算國際性，他認為收生要平衡不同條件，要「集優而錄」，錄取多樣性學生當然是比較好的做法，會一路朝「一半內地及一半其他地方」的方向行。他亦坦言其他國家大學的競爭很大，不少海外學生亦未曾來過香港，故會比招收內地學生困難。

嚴續指，一路都很支持香港發展成國際高等教育樞紐，但要吸引留學生住宿問題必須解決，尤其是香港住宿昂貴，海外學生難應付，提到本學年港大所有非本地一年級本科生均能入住宿舍或舍堂，支持到海外學生到港留學。另外，他又指獎學金亦相當重要，海外知名大學都有大量資源去吸引留學生，「都好影響到學生係唔係嚟讀大學」。

假學歷風波後 港大加強把關 而港大經管學院早前爆出假學歷風波，香港大學學生事務長謝樹基指學校已加強把關，負責的教職員都有如「鑑證專家」，「睇吓個url，睇啲文件已經聞到陣味」，又重申所有「保取錄」的中介都「一定係假嘅」。嚴亦指，來年收生不會收取任何由學生寄出的文件，「我哋要去個board裏面，個system access到嘅成績，我哋先會認可」。