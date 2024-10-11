3男理大暴動罪成官斥證供違常理

【本報訊】反修例示威在2019年11月踏入高峰，理工大學校園及附近一帶爆發警民衝突，大批人士被捕。當中3名男子被指涉理大示威，並否認暴動罪受審，區院法官謝沈智慧昨裁定3人全部罪名成立。法官批評眾被告的辯解胡說八道，穿鑿附會，並下令3人須還押至11月22日再聽取求情。

還押至11‧22聽求情 3名被告是朱健君（26歲，註冊護士）、許銘晉（23歲，售貨員）及馬健朗（26歲）。3人均被控於2019年11月17日至18日期間，在理工大學與暢運道一帶，連同其他人參與暴動。當中朱健君於公立醫院的急症科工作，馬健朗的父親是退休警員。案發時，馬健朗與父母一同住在紀律部隊宿舍。3人在審訊時均有出庭作供。

法官批評3人的證供違反常理、自相矛盾，簡直是胡說八道，穿鑿附會，拒納他們的證供。其中朱健君辯稱，進入理大目的，是於有必要時向傳道人及牧師提供急救服務。但法官指，當時理大仍未被圍封，如傳道人及牧師受傷，隨時可以離開校園。許銘晉則辯稱，進入理大的目的是知道理大危險，想帶兩個分別叫Mike和Connie的人離開。但法官指，被告進入理大前從沒成功聯絡Mike或Connie，他根本不知道兩人是否仍在校園內，亦不知道他們的位置。

至於馬健朗則辯稱，當時一個叫「丁媽」的人，以貼文號召社工進入理大游說年輕人離開校園。惟法官指，該貼文從沒作出上述要求。綜觀整體案情，包括時間、地點、衣着、裝備及離開理大時的行為，唯一而不可抗拒的推論是3人曾參與暴動，裁定3人罪成。案件編號：DCCC 203、204、206、616/2021