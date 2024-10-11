黎智英控告傳媒機構報道誹謗 申設陪審團被拒 須付30萬訟費

【本報訊】壹傳媒黎智英於2020年入稟高院控告《大公報》及總編輯賈西平，指該報在同年6月的頭版報道對他構成誹謗，故入稟高院要求法庭頒令禁制對方再作相關的報道、刊登道歉啟事，且就誹謗一事作出賠償及加重賠償。黎智英一方早前稱，本案涉及公眾利益，應設陪審團審訊。法官歐陽桂如昨日頒判詞，表示因本案涉及大量文件，考慮到複雜程度等因素，拒絕黎智英一方的申請，並下令黎智英一方支付30萬元訟費。

官指涉大量文件 未必更有效率 原告是黎智英，被告是大公報（香港）有限公司及其總編輯賈西平。由於賈西平目前不再任總編輯，原告方早前表示將對賈中止提控，並以審訊涉及公眾利益為由，申請設陪審團，被告方則反對設陪審團。法官於上周四（3日）開庭聽取陳詞後，昨日頒判詞指，本案涉及大量文件，雙方披露的文件多達1,213頁，抗辯亦牽涉法律及事實。再者，陪審團審訊未必較法官審訊更有效率，例如法官可以在審訊前閱讀書面陳詞，減省口頭陳詞時間。所以考慮到所有因素，法官駁回原告方的申請。

據入稟狀指，《大公報》於2020年6月25日在其頭版刊登題為「亂港頭目謀『着草』路線曝光 收費100萬」的報道，其提及有關黎智英的內容均對他構成誹謗。黎認為，該報道指他有意棄保潛逃，違反保釋條件擅自離港，屬惡意中傷，並非屬實，構成誹謗，令黎造成名譽損害。黎指《大公報》在沒有作出查證及提出證據下對他作出不實的指控，他曾經於2020年7月3日向其發出律師信，要求其收回報道及作出道歉，對方卻回信否認指控且拒絕作出道歉，因此黎遂入稟高院控告對方誹謗。案件編號：HCA 1989/2020