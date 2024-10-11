土瓜灣避風塘除惡臭見效

【本報訊】土瓜灣避風塘曾被批評海濱一帶有惡臭，積患多年未改。區內即將迎來啟德體育園落成，政府近年亦加強執修排污渠，環保署日前邀請議員到上址觀察，有跟進海港水質的議員透露，區內的除污工程預料在12月底會階段性完成，同時又解決了14宗污水渠管錯駁個案，現時土瓜灣避風塘的海風已沒有夾雜臭味，但由於東、西九龍水域連貫，水質仍有待改善。議員又稱，啟德體育園明年便啟用，若有令人掩鼻的氣味就如「臭狐美女」般大煞風景。

已解決14宗駁錯喉管 議員梁美芬表示，土瓜灣避風塘的水質過去一度令人搖頭，環保署使用生物除污後，情況大有改善，雖然還沒有達到可以舉行渡海泳的程度，但最重要的是迎面的海風已令人感覺不到有臭味，有關的除污工程預料在今年12月底會階段性完成，趕得及明年啟用的啟德體育園。

她說，數年前西九文化區正式開放，可是毗鄰的水域卻有臭味溢出，即使在海濱跑步也難以忍受，多年前她在台灣淡水考察，發現生物除污有成效並向政府建議，有關方面一度嫌成本高，幸最後接納意見。另一污染源頭是駁錯喉，當局運用科技，在土瓜灣揪出污水渠管錯駁的個案有16宗，其中14宗已經解決。

另一位參與視察的議員楊永杰表示，土瓜灣避風塘污染可謂區內的老問題，但隨住啟德發展計劃的落實，連帶土瓜灣避風塘的水質環境亦得到整理。署方使用的生物修復工作大幅去除臭味，水質已改善至二級的可接觸程度，儘管署方已大量解決污水渠錯駁，但鑑於未來或再會發生渠管錯駁的可能，署方已使用攝錄裝置等科技手段追蹤及調查污染源。