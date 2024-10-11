倡打造路線睇古蹟 催谷元朗旅遊潛力

倘欠持續性難振經濟 恐旺丁不旺財續閉翳 具有自然生態，兼有古蹟名勝和圍村文化的元朗區，十分適合個人遊和深度遊。元朗區議會轄下一個工作小組昨日召開會議，研究如何把區內景點串連和推廣，並就開辦隨上隨落巴士遊、開拓半自由行旅遊及特色文化路線，以及籌辦地標性活動等範疇作出討論。有人認為市道不景，應利用元朗區的旅遊潛力振興經濟，但亦有聲音「潑冷水」，質疑有關倡議只是旺丁不旺財，指振興經濟措施要有持續性，而臨時性的消費活動開支必然巨大，未必符合成本效益。

擬辦隨上隨落巴士遊 元朗區議會提振地區經濟專責工作小組成員司徒駿軒建議，在元朗區開辦隨上隨落巴士遊，讓遊客購買巴士票後可於指定時間內隨時登上巴士遊覽區內著名景點，如屏山文物徑、錦田樹屋及流浮山等，相信有助宣傳元朗的城鄉文化，亦可提振地區經濟。不過路線要避開主要幹道以免加劇區內的交通擠塞。

另一小組成員徐偉凱提出發掘特色旅遊線路並串連各個景點，譬如融入區內美食、購物和民風體驗於一體的半日遊或半自由行，又或者設計結合步行、單車或跑步，可沿途串聯區內文化遺迹和自然風光的特色運動文化路線。小組主席黃元弟則提出，利用天后寶誕、中秋節或聖誕節等日子舉辦墟市、青年音樂節或「夜光龍」和「魚燈舞」等傳統表演項目，藉此吸引市民或遊客到訪元朗區。

針對隨上隨落巴士遊的倡議，小組成員姚國威指構思雖好，但預料要巴士公司開新線路會有一定難度，冀可透過政府與巴士公司商討，如何整合現有巴士網絡資源以推出遊客車票。小組成員王偉樑指任何事都要有先後次序，當串聯景點的走線都未確定，又怎樣要求巴士公司配合？他主張小組成員應往各景點路線走一趟。他認為在地區經濟下滑，店舖生意萎縮的當下，只要有人肯來就會有生意。

臨時活動欠成本效益 成員林添福形容「有人肯來就會有生意」的說法屬錯焦點，並指每年深秋都有幾十萬人賞紅葉，但他們在巴士站上車就直接到山頭，對區內經濟無甚禆益。至於在節日搞活動吸引人流促消費，往往旺丁不旺財，反而阻住商戶做生意，倒不如推出購物優惠更管用，更能吸引市民或遊客到元朗區消費。

成員鄧賀年則稱籌辦墟市活動有很多掣肘，特別是申請牌照繁瑣，部門之間推來推去。他指本土旅遊成功與否，村民能否受惠是關鍵，振興經濟措施要有持續性之餘，亦要找出市道低迷問題的癥結。會上亦有成員認為，舉辦地標性活動須有固定地點，如果活動是朝行晚拆，電力、清潔及洗手間皆屬臨時，開支必然巨大。不過有關建議都要政府配合，否則只得區議員「口噏噏當秘笈」也是徒勞。

小組主席黃元弟指有關隨上隨落巴士倡議，區議會秘書處會將成員意見轉交巴士公司考慮。他又希望小組成員在構思特色旅遊路線時要「行下先」，若有可行性就會物色有興趣的地區團體，以及透過相關人士聯絡商戶向旅客提供消費優惠。