中小企收益告急 零售店連環執笠

指數仍處收縮區域 華潤U購3舖結業止蝕 中小企經營仍然困難。中小企業務收益的9月動向指數為41.6，較8月份的41.3微升，但仍處於收縮區域，展望10月會上升至47.0。在7個主要行業中，進出口貿易的現時業務收益動向指數由8月份的42.3，下跌至9月的41.6；零售業亦表現呆滯，8月數據為38.2，9月只微升至38.4。學者指出內地近期刺激經濟政策令社會氣氛改善，中小企能受惠，但擔心未能持續。言猶在耳，又再有連鎖店舖執笠。華潤集團旗下超市U購select的3間分店先後結業，位於荃灣翠濤閣於周三（9日）黯然結業，而屯門和田邨及柴灣漁灣邨分店亦將於下周三（16日）及月底結業。

政府統計處表示，按行業分析，業務收益現時動向指數雖低於50的分界線。不過，9月份的數據亦顯示部分行業情況有好轉，如物流業（從35.9上升至40.3）及飲食業（從34.7上升至36.5）。進出口貿易業的新訂單更有顯著改善，其新訂單現時動向指數從8月的43.4上升至9月的44.5，而10月的新訂單展望動向指數為46.1。

港府：整體營商氣氛回穩 港府表示，9月中小企的整體營商氣氛回穩，10月業務情況的整體預期亦好轉，就業情況亦進一步改善。當局提到，雖然外圍環境的各項不確定性或會有一些負面影響，但美國減息應會有利營商氣氛。中央政府最近亦有支持經濟的政策措施，以及各項惠港措施，亦會提供支持。

貧富懸殊 普羅消費力減 經濟學者李兆波表示，中央政府在9月底連環出招救市下，刺激股市做好，再加上十一前夕，社會氣氛亦轉趨正面，令中小企對業務的信心改善，或令指數輕微上升。

不過，李指出存款降息等短期刺激措施的效應未必持續，「始終熱鬧過後都會平靜」，尤其要視乎實體經濟情況，若企業未有盈利，再多的措施亦難收效。他又指，本港貧富差距嚴峻，普羅消費力收縮，對中小企影響較大。加上又面對融資成本加劇，租金成本沒好轉下，中小企面對挑戰只增不減。

另一方面，十一長假期期間，逾3,600間本港食肆推出堂食七折優惠。業界稱活動優惠力度大，生意較平日有雙位數升幅，形容不止是「平、靚、正」，更成功刺激消費氣氛燃熱，令不少港人放棄北上消費。

中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務愈差，自今年起中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。